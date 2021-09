Nati-Star Breel Embolo - «Habe mir den Start in die neue Saison definitiv anders vorgestellt»

1 / 4 Stürmer Breel Embolo fehlt der Nati verletzt. Claudio Thoma/freshfocus Er, Xherdan Shaqiri und andere verliessen das Nati-Camp bereits vor dem Testspiel gegen Griechenland wieder. Claudio Thoma/freshfocus Die Verletzung zog sich Embolo im EM-Viertelfinal gegen Spanien zu. freshfocus

Darum gehts Breel Embolo verpasst WM-Quali-Spiele der Nati verletzt.

Der 24-Jährige ist überzeugt, dass die Nati gegen Italien bestehen kann.

Der Stürmer gibt zudem Einblick, wie es um ihn steht – auch bei Gladbach.

Verletzt hatte er sich Anfang Juli im EM-Viertelfinal, der gegen Spanien erst im Penaltyschiessen verloren ging. Seither hat Stürmer Breel Embolo kein Spiel mehr gemacht, befindet sich noch immer in der Wiederaufbauphase. Zwar rückte er mit der Nati ins Trainingscamp ein, reiste aber bereits vor dem Testspiel gegen Griechenland zusammen mit Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic und Loris Benito, die alle ebenfalls verletzt sind, wieder ab.

Nun gab der 24-Jährige seinem Club Borussia Mönchengladbach ein Interview. In diesem äusserte er sich zu seiner Verletzung, zum neuen Nati-Trainer Murat Yakin und zur schwierigen Situation mit Gladbach. Die Fohlen stehen nach drei Bundesliga-Spieltagen erst mit einem Punkt da. Zwar holte man sich diesen zum Saisonauftakt gegen die Bayern, aber danach lief nicht mehr viel.

Das sagt Embolo zu …

Nati-Trainer Yakin

«Mein Eindruck von ihm ist sehr gut. Ich kannte ihn schon, er war mein erster Trainer im Profibereich. Er hat mich beim FC Basel zu den Profis hochgezogen. Wir konnten damals nur drei bis vier Monate zusammenarbeiten. Das ist lange her. Es war schön, ihn jetzt wiederzusehen und ich freue mich, wieder mit ihm arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, wir werden sehr viel Spass haben und hoffentlich auch den nächsten Step machen.»

Zeitpunkt der Länderspielpause

«Als Fussballer will man immer spielen und jede Woche, die man ausfällt, sei es für die Nationalmannschaft oder den Verein, ist schmerzhaft. Aufgrund der Länderspielpause verpasse ich kein Spiel in der Bundesliga. Dadurch verpasse ich aber leider drei Spiele mit der Schweizer Nationalmannschaft, davon zwei sehr wichtige Spiele. Aber wir haben einen guten Kader, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Insofern kann ich die Zeit aktuell nutzen und sie ist sehr wichtig. Wenn man in seinem Verein Gas gibt, dann hilft man auch der Nationalmannschaft. Deswegen war es gut, dass ich nun die zwei Wochen nutzen konnte, um hoffentlich bald wieder dabei sein zu können.»

seiner Verletzung

«Es war eine muskuläre Verletzung, deswegen muss man immer von Tag zu Tag schauen. Aber ich fühle mich aktuell sehr gut. Auf alles, was ich bisher gemacht habe, hat mein Körper zum Glück keine Reaktion gezeigt. Deswegen bin ich jetzt seit ein paar Tagen auch aktiver im Training und mehr eingebunden. Ich bin sehr optimistisch. Das war eine lange Zeit für mich und natürlich hatte ich mir den Start in die neue Saison definitiv anders vorgestellt, aber jetzt komme ich langsam zurück.»

Lage bei Gladbach

«Jedes Spiel ist eine neue Chance. Wir sind nicht so optimal in die Saison gestartet, wie wir uns das vorgestellt hatten – vor allem nach dem ersten Spiel gegen die Bayern. Aber das ist Fussball. Es gibt solche Phasen. Diese müssen wir jetzt sehr gut analysieren und besprechen und dann werden wir schon den Weg wiederfinden. Schon zum Start haben wir ein paar Verletzte gehabt, diese Liste wurde dann in Leverkusen leider weitergeführt. Dann ist es auch schwer für den Trainer und einen Spieler, sich Selbstvertrauen zu holen und als Mannschaft eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Wir haben jetzt die zwei Wochen Zeit gehabt und diese gut genutzt. Ich mache mir keine Sorgen – wir werden wieder in die richtige Spur finden.»

Gegner Bielefeld

«Der Gegner ist immer unangenehm. Wir hatten in der Vergangenheit zwei gute Spiele gegen Bielefeld. Sie haben aber einen neuen Trainer, dessen Handschrift man schon bemerkt hat, nachdem er erst kurz da war. Er hatte inzwischen auch ein bisschen Zeit, mit seiner neuen Mannschaft zu arbeiten und weitere Dinge zu verbessern. Zudem haben sie dieses Jahr drei, vier gute Transfers getätigt. Wir müssen aber auf uns schauen. Wir müssen schauen, dass wir das umsetzen, was uns der Trainer vorgibt und was unsere Stärken sind.»