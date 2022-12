SRF-Mann Sascha Ruefer spricht über Nati-Captain Granit Xhaka

«Anderi Liga» #37 : «Habe mit dem Auftreten von Xhaka ein riesiges Problem» – SRF-Ruefer über Nati-Captain

In der neusten Podcast-Folge von «Anderi Liga» wird in Katar heiss diskutiert: über die WM, die Nati und vor allem Granit Xhaka. Zu Gast ist SRF-Moderator Sascha Ruefer.

So auch in der aktuellsten Folge von «Anderi Liga», dem Fussball-Podcast von 20 Minuten. Sascha Ruefer, Nati-Kommentator bei SRF, fordert ein Überdenken der Rolle von Xhaka als Captain.

«Haben wir die Schweizer Mannschaft so überschätzt? Oder haben wir Portugal unterschätzt? Es besteht eine gewisse Fassungslosigkeit und Ratlosigkeit», sagt SRF-Kommentator Sascha Ruefer über das 1:6-Debakel der Nati im Achtelfinal. Der Moderator ist in Katar zu Gast in der neusten Folge von «Anderi Liga», dem Fussball-Podcast von 20 Minuten mit NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann.

«Die Leute haben die Schnauze voll von diesem Verhalten»

«Nati-Captain zu sein ist eine Art Visitenkarte und für mich geht es überhaupt nicht, wie Granit Xhaka sich mit diesem Captain-Bändeli auf dem Platz benimmt», so Ruefer. Mit seinem Auftreten habe er riesige Probleme. Gemeint ist etwa der Griff in den Schritt, die Aktion mit dem Jashari-Trikot beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Serbien oder der Umgang mit Journalisten . Erneut sei der Nati-Captain der Provokateur gewesen. Aufgrund seiner Forderung bei SRF habe Ruefer auch viel positive Rückmeldungen erhalten: «Die Leute haben die Schnauze voll von diesem Verhalten.»

«Xhaka hat gerade bei emotionalen Spielen immer abgeliefert»

«Ich bin der Meinung, dass man Granit im Verband sagen sollte, wir geben das Bändeli jemand anderem und bauen eine zweite starke Person im Team auf», so Ruefer. Dies wäre keine Degradierung und würde auch Xhaka selber entlasten und Druck von ihm nehmen. «Das würde dem grossen Ganzen und der Gruppe guttun.» Während NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch in vielen Punkten mit Ruefer einig ist, hält 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann deutlich dagegen und kriegt von Ruch deshalb auch den Übernamen «Xhaka-Versteher».

Wedermann: «Xhaka ist neben Shaqiri der beste Fussballer, der je ein Nati-Trikot trug. Gerade in den emotionalen Spielen hat er immer abgeliefert und man hat sich jetzt einfach auf ihn eingeschossen.» Am Schluss gehe es um Fussball und Resultate. «Ich habe das Gefühl, er kann es niemandem recht machen und alle warten stets auf den nächsten Fehler von ihm», so Wedermann. Xhaka sei halt einfach eine grosse Figur mit Ecken, Kanten und Emotionen. «Ich habe lieber einen starken Xhaka auf dem Fussballplatz, als einer, der tolle Interviews nach dem Spiel gibt», so Wedermann. Und es bestehe das Risiko, dass sich Xhaka nach einer Captain-Degradierung komplett zurückziehen würde.