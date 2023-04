Letzte Generation: Rettungswagen blockiert

Die Klimagruppe hatte angekündigt, sie wolle versuchen, von Montag an die gesamte Hauptstadt lahmzulegen.

Die Bilder lösten eine heftige Diskussion in den sozialen Medien aus.

Bei den Aktionen der Klimaaktivisten in Berlin wurden mehrere Rettungsfahrzeuge blockiert.

Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte dem «Tagesspiegel», sie habe «nicht das geringste Verständnis für die Aktionen». «Die Klimakrise können wir nur demokratisch bekämpfen.» Der Rückhalt in der Gesellschaft sei die entscheidende Grundlage dafür. Wer andere im Alltag blockiere und ihnen das Leben schwer mache, schade dem Klimaschutz gewaltig, betonte Faeser. Sie befürwortet im Fall von Straftaten ein konsequentes Durchgreifen der Polizei.

Mehrere Strassenblockaden der Letzten Generation führten in Berlin zu Staus und Behinderungen auf den Strassen. Die Klimagruppe hatte zuvor angekündigt, sie wolle versuchen, von Montag an die gesamte Hauptstadt lahmzulegen. Auch für die restlichen Wochentage sind weitere Aktionen geplant.

Rettungswagen war zu medizinischem Notfall unterwegs

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden in 15 Fällen auch Behinderungen von Einsatzfahrzeugen aufgrund von Demonstrationen gemeldet. In sieben Fällen seien die Helfer im Noteinsatz gewesen. Ein Bild von einem blockierten Rettungswagen auf der viel befahrenen Stadtautobahn B100 sorgte in den sozialen Medien für heftige Diskussionen.