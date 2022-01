Alex Frei: Der neue Coach des FC Winterthur spricht über Kritik und Haaland

Dazu sagt Frei, welchem seiner Ex-Spieler er den Sprung in die Nati zutraut und wer für ihn die Hauptkonkurrenten im Aufstiegsrennen in der Challenge League sind.

Im Interview mit 20 Minuten erzählt der 42-Jährige von seinen Zielen mit dem FCW und was ihn am Projekt in der Eulachstadt reizt.

Ich fand Winterthur immer ein spannendes Projekt. Wenn man das Stadion anschaut, das Zuschaueraufkommen, dann schmeckt das hier richtig nach Fussball. Man hat hier eine grosse Tradition, ist aber gleichzeitig seit 36 Jahren nicht mehr in der Super League gewesen. Mich haben immer Projekte interessiert, bei denen man etwas bewegen kann und die Wege kurz sind. Hier in Winterthur gibt es nicht irgendein Gremium mit 20 Leuten, dass über Transfer entscheidet.

Ich handhabe das so: Es gibt solche, die finden es cool, dass ich hier Trainer werde. Die versuche ich zu bestätigen. Dann gibt es solche, die noch zweifeln. Die will ich überzeugen. Für die restlichen Fans habe ich dann nicht mehr die Nerven und die Kraft, die auch noch zu überzeugen.

Winterthur spielt seit Jahren in der Challenge League. Wäre der Verein nun sportlich sowie von den Finanzen und der Infrastruktur her bereit für den Aufstieg?

So wie ich den FC Winterthur einschätze, gibt es ein Szenario Super League und ein Szenario Challenge League. Man bereitet sich vor für alle Szenarien. Wenn der Fall Super League eintrifft, beginnt man nicht zu träumen und umgekehrt wird nicht Weltuntergangsstimmung einkehren, wenn wir nicht aufsteigen. Man weiss beim FC Winterthur, wo man hingehört und gleichzeitig auch, was möglich sein kann.

Das Glück vom FC Winterthur war in der Vorrunde schon auch, dass in der Schwächephase des FCW keine andere Mannschaft davon gezogen ist. Wir selber haben eine sehr gute, ausgeglichene Mannschaft, aber letztlich sind immer die Mannschaften mit Super-League-Erfahrung in der Favoritenrolle wie Aarau, Thun oder auch Xamax, die immer gefährlich sind.

«Bledian Krasniqi wird früher oder später in der Nati landen, wenn er so fortfährt.»

Es gibt da einige, die das Potenzial hätten, nächste Saison in der Super League zu spielen, aber ich werde keine Namen nennen. Sonst heisst es wieder, Alex Frei hätte den und den Spieler unter Druck gesetzt oder sonst was. Der einzige, bei dem ich mich festgelegt hatte, war der heutige FCZler Bledian Krasniqi . Ihn hatte ich bei Wil trainiert und gesagt, er wird eine tolle Karriere machen und früher oder später in der Schweizer Nati landen, wenn er so fortfährt.