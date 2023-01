Rapperin Loredana hat «nicht mehr so richtig Bock» auf Musik

Wann und welcher Song das sein wird, wisse die 27-Jährige allerdings nicht mehr und betont dann noch sichtlich unmotiviert: «Man merkt schon, ich hab nicht mehr so richtig Bock.» Deutet die Rapperin hier etwa das Ende ihrer Musikkarriere an? Sie habe irgendwie den Spass verloren in den letzten Monaten, «weil einfach viele Sachen im Hintergrund waren», führt sie weiter aus. Auch habe sie ihr Mixtape «schnell, schnell» abgegeben. Dennoch will sie sich selbst nicht hängen lassen und «den Neidern das geben, was sie schon immer wollten.»