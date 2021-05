Kirchenkasse geplündert - «Habe selten gesehen, dass jemand in diesem Ausmass lügt»

Einer Kassiererin wird am Strafgericht Baselland der Prozess gemacht, weil sie hunderttausende Franken aus der Kirchenkasse geklaut habe, um ihr Restaurant zu finanzieren. Vor der Richterin verstrickte sie sich in widersprüchlichen Aussagen.

Darum gehts Die ehemalige Finanzverwalterin der römisch-katholischen Kirchgemeinde soll mehrere hunderttausend Franken aus der Kirchenkasse veruntreut haben.

Die 49-Jährige musste sich am Dienstag vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten.

Sie bestritt die ihr vorgeworfenen Taten.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren.

Die 49-Jährige soll sich 2017 und 2018 an der Kasse der römisch-katholischen Kirchgemeinde in Grellingen und den Parteigeldern der CVP Baselland, wo sie als Buchhalterin tätig war, bereichert haben. Rund 400’000 Franken überwies sie sich laut Anklage auf ihr eigenes Konto, um ihren Western-Saloon zu finanzieren. An dem Restaurant sei sie heute nicht mehr beteiligt, wie die Frau vor Gericht zu Protokoll gab. Am ersten Prozesstag am Strafgericht in Muttenz wirkte allenfalls die Verteidigungs-Strategie der Beschuldigten, als stamme sie aus dem Wilden Westen. Die Beschuldigte gab sich eher wortkarg. «Ich habe Hobbies, aber die tun hier nichts zur Sache», sagte sie, als sie zu ihrer Person befragt wurde.

Mit den vorgeworfenen Taten konfrontiert, wiederholte sie konsequent, dass sie sich nicht so genau erinnern möge, nur um dann einige Minuten später, ziemlich genaue Details zu schildern. «Bereits im Vorverfahren verstrickte sie sich in völlig widersprüchliche Aussagen», fasste der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zusammen. Vor Gericht gab die selbstständige Betriebsökonomin an, dass ihre Arbeitgeber von den Geldüberweisungen stets Bescheid wussten, ja diese teils gar in Auftrag gegeben hatten.

Hacker-Angriff Schuld an Kontoüberweisung?

Um die Spuren zu vertuschen habe sie Protokolle und Bankauszüge gefälscht, so die Anklage. So gab die 49-Jährige auch an, dass sie in einem Fall «Unterschriften aus einem anderen Dokument genommen habe und in einen Protokollauszug eingefügt habe.» Mit einer Fälschung habe das aber nichts zu tun gehabt. Sie habe lediglich Aufträge ausgefüllt, die man ihr erteilt habe. Sie verwies darauf, dass die Fälschungen, die bei der Bank eingereicht wurden, von der Sekretärin oder der Präsidentin der Kirchgemeinde gestammt hätten. «Ich habe die Unterlagen lediglich abgelegt, ich ging nicht von einer Fälschung aus», so die Frau.

Über ihren Anwalt liess sie verlauten, dass die CVP-Gelder aus taktischen Gründen über ihr Konto liefen. Es habe sich um Wahlkampf-Budget gehandelt, das absichtlich nicht vom Partei-Konto ausbezahlt wurde. Die Strafrichterin bezeichnete diese Aussage als «abstrus». Auch einen Hacker-Angriff und Trojaner brachte der Strafverteidiger ins Spiel, auf den der Trubel um das Loch in der Parteikasse zurückzuführen sei. «Ich verstehe nicht, was ein Hacker hätte machen sollen», so die Richterin. Es ergebe schlichtweg keinen Sinn.

Beträge wurden zurückbezahlt

Der Staatsanwalt betonte in seinem Plädoyer, dass die Beweislast erdrückend sei. Die Beträge wurden mittlerweile allerdings zurückbezahlt. Trotzdem: «Die Beschuldigte bediente sich skrupellos dort, wo es Geld hatte.» Sie habe sich ohne jegliche Absprachen genommen, was sie wollte. Die Beschuldigte habe versucht, mit absolut unglaubwürdigen Aussagen ihre Haut zu retten. Und habe nicht davor zurückgescheut, die Präsidentin der Kirchgemeinde oder den Präsidenten der CVP Basel-Landschaft zu beschuldigen.

«Ich habe selten gesehen, dass jemand in diesem Ausmass lügt», so der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer. Er forderte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren, wobei ein halbes Jahr unbedingt zu vollziehen sei. Zudem soll eine dreijährige Probezeit festgesetzt werden. Einen Freispruch hingegen forderte ihr Verteidiger. Die Anklage sei unsauber und die Staatsanwaltschaft sei seiner Mandantin gegenüber voreingenommen.

Das Baselbieter Strafgericht wird sein Urteil voraussichtlich am 26. Mai fällen.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Schulden betroffen? Hier findest du Hilfe: Schuldenberatung Schweiz Caritas