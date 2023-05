Betrugsmasche: Kunden bezahlen falsche Zalando-Mahnungen

Die Kantonspolizeien in Aargau, Zug, Zürich und Bern bestätigen, dass in ihren Regionen Fake-Mahnungen im Umlauf sind.

In den letzten Wochen hatten verschiedene Schweizer Haushalte Mahnungen von Zalando und anderen Online-Händlern im Briefkasten. Aber Achtung: Wie die Kantonspolizei Aargau in einem Tiktok-Video warnt, sind viele dieser Mahnungen fake. «Es muss nicht sein, dass du vergessen hast, eine Rechnung zu bezahlen, sondern es kann sich um die neueste Betrugsmasche handeln, bei welcher versucht wird, dir dein Geld zu entlocken», heisst es im Video.

«Unsere finanzielle Situation ist ohnehin angespannt»

Auch die alleinerziehende Mutter C.* (29) aus Reinach BL fiel auf die Masche rein. Einige Tage zuvor habe sie eine Zahlung an Zalando getätigt. «Nach Erhalt der Mahnung habe ich dann angenommen, dass es Probleme mit der Bearbeitung gab. So habe ich den QR-Code auf dem Brief gescannt und rund 200 Franken bezahlt.»