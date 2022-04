Viel Gewicht verloren : «Hat mich richtig umgehauen» – Nati-Stürmer Itten kämpft mit rätselhaftem Infekt

Seit Januar wartet Stürmer Cedric Itten bei den Glasgow Rangers auf einen Startelfeinsatz. Dies, obwohl er nach einem fulminanten Herbst auch bei seinem Trainer hoch im Kurs steht.

Krankheit warf ihn aus der Bahn

Bis heute sei nicht klar, um was für eine Krankheit es sich genau handelte. Gut möglich, dass der Infekt eine Spätfolge seiner Corona-Erkrankung gewesen sei, so Itten. Fakt ist: Der Trainingsrückstand, den er sich während dieser Zeit eingehandelt hatte, war enorm. Seither ist er dabei, sich zurück zu kämpfen. Zuletzt kam er im Pokal gegen Motherwell zu einem Kurzeinsatz. Am Sonntag steht das «Old Firm» gegen Erzrivale Celtic an.