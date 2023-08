«Bullshit-Jobs»: «Habe während der Arbeitszeit gebastelt und Ferien gebucht»

Eine Empfangsmitarbeiterin war bei der Arbeit so gelangweilt, dass sie während der Arbeitszeit Bewerbungen schrieb. (Symbolbild)

In einer kürzlich erschienenen Studie geht ein Doktorand der Frage nach, warum viele Berufstätige ihre Arbeit als nutzlos erachten.

Warum erachten viele Berufstätige ihre Arbeit als gesellschaftlich nutzlos? Simon Walo von der Universität Zürich geht in einer kürzlich erschienenen Studie genau dieser Frage nach. Er stützte sich dabei auf eine Umfrage aus den USA aus dem Jahr 2015, bei welcher jeder fünfte Befragte seiner Arbeit keinen oder nur wenig Sinn abgewinnen konnte. Auch 20-Minuten-Leserinnen und -Leser bezeichnen ihre Arbeit teilweise als «Bullshit-Job» . Einige Beispiele.

S.G.* (30): «Schrieb während der Arbeit Bewerbungen»

«Ich arbeite am Empfang und habe fast überhaupt nichts zu tun. Pro Tag telefoniere ich etwa fünfmal und beantworte vier E-Mails. Das ist ein richtiger Idiotenjob! Ich habe meinen Vorgesetzten schon gefragt, ob ich weitere Arbeiten übernehmen könnte, aber er verneinte. ‹Schau einfach, dass du gut aussiehst›, meinte er. Also shoppte ich online und bestellte Kleider in die Firma. Aber das kann man ja auch nicht ewig machen, da irgendwann das Geld ausgeht.