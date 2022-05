Sportchef Christoph Spycher: «Habe YB längst mitgeteilt, dass ich diesen Weg weitergehen will»

Zudem spricht der der 44-Jährige über die verkorkste YB-Rückrunde, über Coach Matteo Vanetta und seine eigene Zukunft in Bern.

YB gehört zu einem der drei Clubs, die sich öffentlich gegen die Liga-Reform ausgesprochen haben. Aufstockung, Playoffs – wo liegt in Ihren Augen das grösste Problem?

Das grösste Problem liegt ganz klar bei der sportlichen Fairness. Viele Vereine sind aus Gründen der Planbarkeit für eine Aufstockung. Sie sehen ihre Arbeit durch einen möglichen Abstieg gefährdet. Das können wir nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man auch denjenigen Teams, die ums europäische Geschäft spielen, eine Planbarkeit geben. Wir können nicht in der unteren Tabellenhälfte Sicherheit schaffen und in der oberen dem Zufall mit der Einführung von Playoffs mehr Gewicht geben. Das führt zu einer klaren Wettbewerbsverzerrung.

Klar. Das ist auch elementar für die Vertretung der Schweizer Clubs in europäischen Wettbewerben – da brauchen wir die besten Teams und gute Leistungen. Dieses Jahr sind wir im Uefa-Ranking wieder einen Schritt nach oben gelangt. Durch Solidaritäts-Zahlungen wird die ganze Liga davon profitieren.

Im Gegenteil: Wenn wegen der Playoffs der Druck in der Meisterschaft weniger hoch ist, werden die Clubs viele ihrer Spieler schonen. Wenn diese dann auf Vereine treffen, bei denen jeder Punkt wichtig ist, führt das auch über diesen Weg zu einer Wettbewerbsverzerrung sondergleichen. So vergrault man ganz viele Fussball-Fans, die aktuell ins Stadion gehen.

Wir verstehen die Vereine, die sagen, man müsse auf zwölf Teams aufstocken. Dem verschliessen wir uns auch nicht grundsätzlich. Trotzdem müssen wir so einen Modus finden, der sportlich fair ist. Da könnte man vielleicht auf das österreichische Modell zurückgreifen (Anmerkung der Redaktion: Aufteilung der Liga nach 22 Runden in eine Meister- und eine Abstiegsrunde; inklusive Europa-Chancen in der Abstiegsrunde).