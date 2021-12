Trotz doppelter Impfung – «Ziemlich schwere Symptome» – Olympiasiegerin Bencic hat Corona

Belinda Bencic befindet sich derzeit in Isolation in Abu Dhabi. Wie die Tennis-Olympiasiegerin auf Instagram mitteilt, hat sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie sie schreibt, leidet sie trotz der doppelten Impfung an «ziemlich schweren Symptomen». Sie habe Fieber, Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Bencic: «Ich treffe alle Vorsichtsmassnahmen, um die Sache so gut wie möglich zu überstehen.»