«Ohne Tierversuche geht es nicht»

Frau Suter*, weshalb sind Versuche an Primaten in Ordnung, am Menschen aber nicht?Hier muss unterschieden werden zwischen Menschenaffen und nichtmenschlichen Primaten. An Menschenaffen wie Orang-Utans oder Schimpansen werden in der Schweiz keine Versuche durchgeführt, und das ist auch gut so. Menschenaffen sind hochintelligente, sensible Wesen.

Und ein Makake ist das nicht?Man greift auf nichtmenschliche Primaten zurück, wenn man in der Forschung den Verhältnissen im menschlichen Organismus so weit wie möglich nahekommen muss, sie aber aus ethischen Gründen nicht am Menschen durchführen kann.

Also befürworten Sie Tierversuche mit entfernt verwandten Primaten?Diese Frage müssen letztlich die Ethiker oder die Politik beantworten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist klar: Ohne Tierversuche geht es nicht. Der Aufschrei, wenn wir Medikamente direkt an Menschen testen würden, wäre unvorstellbar. Dazu ist aber auch zu sagen: Das Tierschutzgesetz in der Schweiz ist eines der strengsten der Welt. Um die Erlaubnis für einen Tierversuch zu erhalten, braucht es extrem viel Aufwand, und die Forscher müssen beweisen, dass es keine Alternativen gibt. Auch muss die Anzahl der Tiere, welche für den Versuch verwendet werden, auf das absolute Minimum beschränkt werden, und ihre Haltung muss stets so vorgenommen werden, dass der Versuch eine möglichst geringe Belastung für die Tiere darstellt.

Weshalb braucht es überhaupt noch Tierversuche?Unser Organismus ist extrem komplex. Die Mehrheit des präfrontalen Cortex, der beispielsweise bei Schizophrenie oder ADHS gestört ist, hat sich evolutiv gesehen erst spät entwickelt und kommt nur in b Affen der Menschen vor. Fragestellungen, welche die Funktionsweise dieses Hirnbereichs analysieren, oder pharmakologische Studien dazu können nicht künstlich oder in Computerprogrammen simuliert werden. Riskante Studien an Menschen durchzuführen, ist eine Praxis, die sich mit der Deklaration von Helsinki nicht vereinbaren lässt.