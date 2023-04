Gerardo Seoane spricht über seine Entlassung

1 / 7 Der Schweizer Erfolgstrainer Gerardo Seoane ist zu Gast in der aktuellen Folge «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten. 20min/Marco Zangger Mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann (l.) und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch (r.) spricht er unter anderem auch über die Entlassung bei Bayer Leverkusen im Herbst. 20min/Marco Zangger «Wir waren guten Mutes für die zweite Saison, doch haben dann einen totalen Fehlstart hingelegt. Auch neue Reize zu setzten, klappte nicht.» 20min/Marco Zangger

Darum gehts Der Schweizer Erfolgstrainer Gerardo Seoane ist zu Gast in der neusten Folge des Fussballpodcasts «Anderi Liga».

Seoane spricht über seine Entlassung bei Bayer Leverkusen und wie er aktuell die freie Zeit nutzt.

Zudem erzählt er, wie die Jobsuche läuft und was er zu Gerüchten rund um Schweizer Clubs sagt.

Dreimal Meister mit YB, Champions League mit YB und Bayer Leverkusen – und der aktuell heisseste Schweizer Trainer auf dem Markt. Gerry Seoane spricht in der neusten Episode des Fussballpodcast «Anderi Liga» mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch über mehrere Dinge …

… wie er aktuell die Zeit vertreibt

«Nach der Entlassung bei Bayer Leverkusen war eine Periode der Erholung angesagt. Mental wie auch physisch. Anschliessend habe ich Reisen in Angriff genommen, die ich vorher nicht machen konnte – etwa auch nach Katar an die WM. Natürlich habe ich jetzt auch mehr Zeit als Vater, Partner und Freund.»

… wie er aktuell den Fussball verfolgt

«Am vergangenen Wochenende habe ich etwa zehn verschiedene Spiele geschaut. Ich versuche, die Spiele sehr analytisch zu schauen. Sowohl von Mannschaften, die in den letzten Monaten und Jahren vieles richtig machen, als auch von Teams, die mittelfristig für eine Zusammenarbeit infrage kommen könnten.»

… seine Entlassung bei Bayer Leverkusen

«Ich hatte 1,5 wunderbare Jahre in Leverkusen, der Club hielt lange an mir fest. In der ersten Saison lief sehr viel sehr gut. Wir waren guten Mutes für die zweite Saison, doch haben dann einen totalen Fehlstart hingelegt. Wir konnten auf dem Transfermarkt nicht alles so erfüllen, wie wir es uns erhofft hatten. Dann entwickelte sich eine Abwärtsspirale, es gab Zweifel am Selbstvertrauen bei jungen Spielern, das Wettkampfglück war nicht auf unserer Seite. Auch neue Reize zu setzen, klappte nicht. Dann ist man plötzlich auf einem Abstiegsplatz.»

… was er zu den aktuellen Leistungen seines Ex-Clubs sagt

«Es gibt Spieltage, an denen ich Leverkusen-Spiele schaue. Ich verfolge, wie die Mannschaft sich verändert hat und auf die neuen Impulse des Trainers reagiert. Ich mache mir aber keine Kopfspiele, wie es gewesen wäre, wenn ich noch länger hätte bleiben können. Ich freue mich, dass es jetzt wieder vorwärts geht. Ich bin nicht mehr Trainer, aber immer noch Fan.»

... über das deutsche Megatalent Florian Wirtz

«Seine schwere Verletzung (Kreuzbandriss) hatte alle im Club sehr getroffen. Ich freue mich extrem, dass er den Weg zurück geschafft hat. Ein riesiges Talent, spielfreudig und mit 19 Jahren bereits zum Führungsspieler gereift. Er war und ist Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Wir haben ihn natürlich schmerzlich vermisst. Hinzu kam, dass mit Amine Adli ein weiterer Kreativspieler verletzt war.»

… über Angebote und mögliche Arbeitgeber

«Für mich war immer klar, dass ich erst 2023 wieder einen Job annehmen möchte. Deshalb haben mein Agent und ich auch einige Angebote abgelehnt. Jetzt habe ich Lust und Energie. Aber es braucht ja bekanntlich zwei Seiten. Clubs haben ein Anforderungsprofil, in das ich passen muss, und ich habe gewisse Werte, die für mich passen sollten. Es gibt Kennenlerngespräche, aber noch nichts Konkretes.»

… über Gerüchte um ein Engagement beim FC Basel

«Mein Berater und ich hatten keine Kontakte mit Clubs in der Schweiz. Ich hatte intensive und schöne Zeiten mit YB und Luzern. Aus emotionaler Sicht wäre es für mich daher zum aktuellen Zeitpunkt schwierig, zurück in die Schweiz zu kommen. Ich orientiere mich aktuell eher im Ausland, schliesse aber ein künftiges Engagement in der Schweiz nicht aus.»

