Exklusiv bei 20 Minuten - Haben Bauern oder Juristinnen mehr Sex? Gianna Bacio klärt auf

Ab sofort zeigt 20 Minuten in einer für die Schweiz exklusiven Zusammenarbeit jeweils am Sonntag im Kanal «OneLove» Giannas beste Videos. «Wie schön, dass ich mit 20 Minuten nun auch vermehrt die Schweizer Community erreichen und aufklären darf. Ich finde, dass unsere Gesellschaft noch einiges in punkto Sexualität dazulernen kann, denn vieles ist nach wie vor tabuisiert oder schlichtweg falsch. Insbesondere, wie der eigene Körper funktioniert und wie Sex locker und lustvoll gelingen kann. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben», so Gianna Bacio.