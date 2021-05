US-Präsident Joe Biden : «Haben bin Laden bis zu den Toren der Hölle verfolgt – und erwischt»

Die Tötung von al-Qaida-Chef Osama bin Laden jährt sich zum zehnten Mal. US-Präsident Joe Biden nutzt den Jahrestag, um den Truppenabzug aus Afghanistan zu rechtfertigen.

«Wir haben bin Laden bis zu den Toren der Hölle verfolgt – und wir haben ihn erwischt», sagte Biden in einer vom Weissen Haus veröffentlichten Erklärung. «Wir haben das Versprechen an all jene gehalten, die am 11. September geliebte Menschen verloren haben.» Er lobte den damaligen Präsidenten Barack Obama für seine Entscheidung von 2011, die geheime Operation gegen den al-Qaida-Chef zu genehmigen.