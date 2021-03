Eine Quelle aus der Finanzbranche erhebt gegenüber «Inside Paradeplatz» schwere Vorwürfe: Hohe Bundesbeamte seien in Insidergeschäfte mit Moderna- oder Pfizer-Aktiven involviert.

Hohe Bundesangestellte sollen sich kurz vor der Zulassung der Moderna-, AstraZeneca-, und Pfizer-Vakzine mit den entsprechenden Titeln an der Börse eingedeckt haben: Über diesen Verdacht berichtet das Finanzportal «Inside Paradeplatz» . Es beruft sich auf eine Quelle aus der Finanzbranche. Diese sagt: Hinter den möglichen Insider-Deals sollen höchste Beamte und Beauftragte der Schweizer Regierung stecken. Würden die Namen bekannt, dann käme es zu einem Aufschrei.

Die Behörde Swissmedic hat am 19. Dezember 2020 den Impfstoff von Pfizer/BioNTech zugelassen. Damit war Swissmedic schneller als die europäischen Behörden. Die Zulassung für das Moderna-Vakzin folgte am 12. Januar. Jenes von AstraZeneca befindet sich noch in der Prüfung.