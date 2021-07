Gentechnologie - Haben chinesische Forscher weltweit Daten von Schwangeren analysiert?

In der Gentechnologie sei weit weniger möglich, als angenommen wird.

Mittels eines Tests zur Erkennung des Down-Syndroms käme die Firma an die Daten.

Ein Gen-Institut soll gentechnische Daten von Frauen speichern und so Bevölkerungsmerkmale analysieren.

Ein chinesisches Unternehmen für Gentechnologie entwickelt und vertreibt pränatale Tests für Schwangere. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, seien diese Tests gemeinsam mit dem Militär entwickelt worden, um Daten von Millionen von Frauen auf der ganzen Welt zu sammeln. So könnten spezifische Merkmale einer ganzen Bevölkerung zusammengetragen und erforscht werden.

Das BGI (Genomisches Institut Peking) entwickelte einen nicht-invasiven Test, mit dem Föten untersucht werden können. Der Test wird als «Nifty» vertrieben, was übersetzt heisst: «Non-Invasive-Fetal-TrisomY»- ist also ein Test, um genetische Abweichungen, wie das Down Syndrom, mittels Blutanalyse der Mutter zu erkennen.