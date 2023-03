Duschpflicht: Haben deine Kinder Mühe in der Schule oder im Verein vor anderen zu duschen?

In einer Berner Schule wollten zwei Mädchen nicht duschen, weil es ihnen unangenehm war, nackt vor anderen Kindern zu sein . Das berichtet Agotha Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt und Opferberaterin, auf Instagram. Nachdem die Lehrerin den Kindern erlaubt hatte, mit Unterhosen zu duschen, bekam sie ein Problem mit dem Schulleiter: «Es wurde ihr klar gesagt, dass die Kinder duschen müssen, und zwar nackt.»

Von einer Duschpflicht an Schulen hält Lavoyer nichts: «Schulen, die auch für den Schutz der körperlichen und sexuellen Integrität der Kinder verantwortlich sind, zwingen Kinder, nackt miteinander zu duschen? Dein Körper gehört dir, aber auch bitz der Schule?!», schreibt sie in ihrer Story. Was findest du?