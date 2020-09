Rukiye Y. ist die Mutter von Arda (11). «Die Kinder haben oft zusammen beim Schulhaus Krämeracker gespielt», erzählt die 39-Jährige. So auch am Samstag. «Mein Sohn machte sich zusammen mit seinen Freunden kurz vor 18 Uhr auf den Weg zum Schulhaus.» Wie Y. sagt, klingelte es rund eine Stunde später plötzlich an der Tür. «Die Nachbarn erzählten mir, dass beim Schulhaus etwas passiert ist und zwei Helikopter gelandet sind. Da wusste ich, dass das nichts Gutes bedeutet.»