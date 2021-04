Washington DC : Haben die USA bald 51 Staaten?

Obwohl rund 700’000 Menschen in Washington DC leben, haben diese im US-Parlament keine Stimme. Nun hat das Repräsentantenhaus für die Staatlichkeit gestimmt. Ein grosses Hindernis bleibt aber.

Die Demokratische Mehrheit in der Kammer setzte sich dabei durch. Bisher hat die Stadt nur eine Abgeordnete im Parlament, die Demokratin Eleanor Holmes Norton, die aber über kein Stimmrecht verfügt.

Das US-Repräsentantenhaus hat erneut dafür gestimmt, der Hauptstadt Washington den Rang eines Bundesstaats zu geben. Die von den Demokraten kontrollierte Kongresskammer stimmte am Donnerstag mit knapper Mehrheit für einen Gesetzentwurf, der aus dem Bundesbezirk Washington, DC den 51. Bundesstaat der USA machen würde. Die Erfolgschancen des Vorhabens im Senat sind allerdings höchst ungewiss: Die konservativen Republikaner sind strikt gegen die Gründung eines neuen Bundesstaates.

Der neue Staat soll den Namen «Washington, Douglass Commonwealth erhalten». Der Zusatz bezieht sich auf Frederick Douglass, einem entschiedenen Gegner der Sklaverei, der von 1877 bis 1895 in Washington wohnte.

Eine Abgeordnete ohne Stimmrecht und keine Senatoren

Über den Status von Washington, DC – das DC steht für District of Columbia – gibt es schon seit langem immer wieder Streit. Der Bundesdistrikt ist kein Bundesstaat und gehört auch keinem Bundesstaat an. Die mehr als 700’000 Einwohner der Hauptstadt dürfen deswegen keine Senatoren und keine stimmberechtigten Abgeordneten in den US-Kongress wählen. Sie entsenden lediglich eine Abgeordnete mit Beobachterstatus. Bundessteuern zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner aber trotzdem.