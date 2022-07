Wimbledon-Final : «Haben eine Bromance» – verhindert Kyrgios Djokovics 21. Major-Titel?

Mit Novak Djokovic und Nick Kyrgios stehen sich am Sonntag im Wimbledon-Final zwei Tennis-Stars gegenüber, die nach jahrelanger Abneigung Freunde geworden sind.

Djokovic könnte mit einem Final-Sieg am Sonntag zum siebten Mal Wimbledon gewinnen.

Letztmals duellierten sich Novak Djokovic und Nick Kyrgios 2017. Damals gewann der Australier sowohl in Acapulco als auch in Indian Wells ohne Satzverlust gegen den serbischen Superstar.

«Eins ist sicher, es wird von beiden Seiten reichlich emotionales Feuerwerk geben, frohlockt Novak Djokovic vor dem Wimbledon-Final (Sonntag, 15.00 Uhr live bei uns im Ticker) gegen Nick Kyrgios. Der serbische Tennis-Superstar steht in London zum achten Mal im Endspiel und kann sich mit einem Sieg gegen den 27-jährigen Australier zum siebten Mal insgesamt und zum vierten Mal in Serie den begehrtesten Titel im Rasentennis sichern.

«Er hat nicht viel zu verlieren, und so spielt er auch», sagt Djokovic über seinen Final-Gegner und erinnerte an seine bislang schlechte Bilanz von zwei Niederlagen aus zwei Partien gegen Kyrgios: «Ich habe noch nie einen Satz gegen ihn gewonnen, hoffentlich ist es dieses Mal anders.»

Djokovic kann Federer überholen

Kyrgios und Djokovic verband lange Zeit gegenseitige Abneigung füreinander, aus jener sie kein Geheimnis machten. «Ich denke, jeder weiss, dass es für eine Weile keine Liebe zwischen uns gab. Das war gesund für den Sport. Jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, gab es einen Hype», erzählt der streitbare Australier, der sich in Wimbledon auch mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas ein richtiges Hass-Duell lieferte.

Mit Djokovic legte sich Kyrgios immer wieder öffentlich an. Besonders hart kritisierte er den «Djoker», als jener zu Beginn der Corona-Pandemie die Turnierreihe namens Adria Tour organisierte und sich dabei selbst mit dem Virus infizierte. Einst bezeichnete der 1,93 grosse Hüne Djokovic zudem als «komischen Typen».

Freundschaftliche Insta-Messages

Mittlerweile verbinde die beiden aber eine Art «Bromance», eine freundschaftliche Beziehung zwischen Männern, wie der Überraschungsfinalist an einer Pressekonferenz ausplaudert. Er und «Nole» würden sich mittlerweile sogar Nachrichten auf Instagram hin und her schicken. Anfang der Woche habe Djokovic Kyrgios geschrieben: «Hoffentlich sehe ich dich am Sonntag.»