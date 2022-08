Preisexplosion: «Haben einen Seich gemacht» – Strom wird in Oberlunkhofen 263 Prozent teurer

«Mit so etwas hätten wir niemals rechnen können. Es war eine Katastrophe», so der Elektra-Präsident.

Nirgends steigen die Strompreise in diesem Winter so massiv an wie in der Aargauer Gemeinde Oberlunkhofen. Gemäss Berechnungen der CH Media steigt der Preis pro Kilowattstunde von 17.6 Rappen auf 63.9 Rappen. Zahlte ein Durchschnittshaushalt in der Gemeinde bislang 792 Franken pro Jahr für Strom, werden es ab dem nächsten Jahr unglaubliche 2875.5 Franken sein. Damit steigen die Preise um 263 Prozent oder mehr als das Zweieinhalbfache an.