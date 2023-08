«Angel’s Glow»: Haben Engel die Leben dieser Soldaten gerettet?

1 / 3 Die Schlacht von Shiloh wird in verschiedenen Bildern und Gemälden dargestellt. Getty Fast 25’000 Soldaten wurden getötet oder verletzt. Einige berichteten danach von einem seltsamen Schimmern ihrer Wunden. Wikipedia/Common licence Erst 139 Jahre später fanden zwei Highschool-Schüler eine mögliche Erklärung für das Phänomen: ein leuchtendes Bakterium namens «Photorhabdus luminescens». Wikipedia/CC BY 4.0

Darum gehts Eine seltsame Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg macht derzeit auf Twitter die Runde.

1862 wurden in der Schlacht von Shiloh fast 25’000 Soldaten getötet oder verwundet, wobei einige Verwundete aufgrund von leuchtenden Wunden bessere Überlebenschancen gehabt hätten.

2017 kamen zwei Highschool-Schüler auf die Idee, dass leuchtende Bakterien dafür verantwortlich sein könnten, und begannen zu experimentieren.

Bis heute ist unklar, ob ihre Theorie stimmt, oder ob sie lediglich eine plausible Erklärung für einen Kriegsmythos gefunden haben.

1862 befanden sich die Vereinigten Staaten von Amerika im Bürgerkrieg mit den Konföderierten Staaten. Am 6. und 7. April kam es dabei zur Schlacht bei Shiloh, in der die Unionstruppen den Sieg erringen konnten – allerdings zu einem hohen Preis: In den zwei Tagen verlor die Union 13’047 Soldaten, auf Seiten der Konföderation waren 10’699 Soldaten getötet oder verwundet worden.

Einige dieser Soldaten berichteten später in den Lazaretten davon, dass ihre Wunden «göttlich zu schimmern» begonnen hätten, nachdem sie zwei Tage im Dreck des Krieges gelegen waren. So zumindest beschreibt es der Twitter-Account «hystoryinmemes» mit über drei Millionen Followern am Wochenende.

Soldaten mit «glühenden Wunden» erholten sich schneller

Dieses als «Angel’s Glow», also «Das Glühen der Engel», bezeichnete Phänomen hatte offenbar tatsächlich eine Auswirkung auf die Erholungschancen der Soldaten: Diejenigen, die vom Glühen berichteten, hatten laut Americancivilwarstory.com eine bessere Überlebensrate und erholten sich schneller.

Es sollten 139 Jahre vergehen, bis die zwei High-School-Schüler Jonathan Curtis und William Martin zumindest eine theoretische Erklärung für das Phänomen lieferten – und das im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments für eine Schulausstellung. Jonathans Mutter ist Mikrobiologin und hat die beiden unterstützt – sie besteht aber darauf, dass die Idee und die Experimente selbst von den Schülern stammen.

Leuchtendes Bakterium als Schlüssel

Um ihre Erklärung zu verstehen, muss man sich die Funktionsweise von sogenannten Nematoden anschauen. Es handelt sich dabei um Würmer, die ein Bakterium namens «Photorhabdus luminescens» in ihren Eingeweiden tragen, das im Dunkeln leuchtet – wie genau und weshalb, hat die Wissenschaft bis heute nicht herausgefunden.

Wusstest du, dass es leuchtende Bakterien gibt? Klar, das war mir bekannt. Ich kannte Glühwürmchen, aber von leuchtenden Bakterien wusste ich nichts. Bakterien? Leuchten? Bitte was? Ich will nur die Antworten sehen.

Diese Würmer nisten sich in ahnungslosen Insekten ein und setzen das Bakterium frei. Dann warten sie darauf, dass das Bakterium das Insekt tötet, und ernähren sich von seinem Kadaver. Das Interessante dabei – und darauf gründet die Theorie der beiden High-School-Schüler – ist: Das leuchtende Bakterium produziert Antibiotika, die nicht nur das Insekt töten, sondern auch alle konkurrierenden Bakterien, die es finden.

Bakterium kommt über Würmer und Insekten in Wunden der Soldaten

Die Theorie der Schüler lautet also wie folgt: Die grausamen Wunden der Soldaten lockten Insekten an. Diese wiederum die Fadenwürmer, die das Bakterium in sich trugen. Als die Würmer die Bakterien «auskotzten», gelangten diese in die Wunden der Soldaten und töteten dort die Bakterien, die Wundbrand und andere gefährliche Infektionen auslösen. Das wiederum habe zu höheren Überlebensraten und besserer Genesung geführt.

Ein Problem hatte ihre Theorie allerdings: Das entsprechende Bakterium kann bei Temperaturen, wie sie üblicherweise im menschlichen Körper herrschen, nicht überleben. Doch auch für dieses Problem haben die Jugendlichen eine Lösung gefunden: Die Schlacht von Shiloh fand Anfang April statt, als die Temperaturen noch relativ kühl waren. Ausserdem lagen die Soldaten lange Zeit auf dem nassen, kalten, schlammigen Boden. Die Schüler argumentieren, dass viele von ihnen unterkühlt gewesen sind – was ihnen letztlich wohl das Leben gerettet habe.

Mythos oder Realität?

In neuerer Zeit wurde das Glühen der Engel nicht mehr dokumentiert. Ob das mit den spezifischen Bedingungen in der Schlacht von Shiloh hinsichtlich des Wetters, der Temperaturen, der Zusammensetzung der Böden und der Vegetation zusammenhängt – oder ob die Jugendlichen bloss eine plausible Erklärung für einen Mythos aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg gefunden haben, ist also bis heute nicht restlos geklärt.