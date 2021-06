Christian Eriksen musste reanimiert werden – Teamarzt erzählt

Eriksen ist nicht bei Bewusstsein, er muss reanimiert werden. SRF

Darum gehts Dänemark-Star Christian Eriksen bricht im EM-Duell gegen Finnland plötzlich zusammen.

Seine Teamkollegen weinen auf dem Feld.

Der dänische Teamarzt schildert in eindringlichen Worten die Szenen auf dem Platz.

Am Sonntagmorgen teilt das Land mit, dass am Sonntag kein Training stattfindet.

Was war das für ein riesiger Schock am frühen Samstagabend im Spiel zwischen Dänemark und Finnland, als Inter-Star Christian Eriksen auf dem Platz zusammenbrach! Die Fussball-Welt stand still. Von mehreren Medizinern musste der Däne per Herzbehandlung reanimiert werden. Seine Teamkollegen versammelten sich um den am Boden liegenden Spieler.

Minutenlang war die Partie unterbrochen, die Spieler auf dem Platz waren fassungslos, hatten Tränen in den Augen. Dann wurde Eriksen abtransportiert, später kam die Meldung aus dem Spital: Der 29-Jährige lebt, sein Zustand ist stabil. Auf Wunsch von Eriksen entschieden sich die Spieler, die EM-Partie weiterzuspielen (1:0 für Finnland). Die Fans begeisterten mit gemeinsamen Gesängen.

Wie dramatisch die Szenen auf den Spielfeld waren, erzählt Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen in eindringlichen Worten. «Er lag auf der Seite, atmete und hatte auch Puls. Aber plötzlich änderte sich das, und wir haben mit der Herzmassage begonnen», so Boesen. Weiter führt er mit grosser Erleichterung aus: «Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen.» Er habe die Szene selbst nicht gesehen, aber er sei ganz offensichtlich bewusstlos gewesen. Boesen sagt: «Die Hilfe war sehr schnell und koordiniert gewesen – und dadurch lebensrettend.» Ein Retter von dem Boesen wohl spricht: Dänemark-Captain Simon Kjaer. Er leitete die Herzmassage ein, tröstete dann Eriksens Freundin.

«Es ist eine harte Nacht»

Auch Dänen-Coach Kasper Hjulmand hat sich nach dem Kollaps von Christian Eriksen sehr betroffen gezeigt. Mit Tränen in den Augen sagte der 49-Jährige: «Ich bin etwas emotional.» Und: «Das macht etwas mit einem, wenn ein Freund leidet. Es ist eine harte Nacht. Er ist einer unserer besten Spieler und sogar ein noch besserer Mensch. All unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie.»

Wie schnell sich Eriksen von seinem Zusammenbruch und der Rest des Teams von diesen Bildern erholen wird, ist unklar. Der dänische Verband kündigte noch am Samstagabend an, dass den Spielern und Eriksens Familie nun professionelle Hilfe in Form von psychologischer Betreuung angeboten werde. Und am Sonntagmorgen teilte der Verband mit, dass das für Sonntag geplante Training verschoben wird. Auch alle Medienaktivitäten werden gestrichen. Weiter schreibt der Verband: «Der Zustand von Eriksen ist weiterhin stabil.»

Prinz William meldet sich zu Wort

Derweil hat sich auch der Buckingham Palast zu Eriksen gemeldet. «Erfreuliche Nachrichten über Christian Eriksen, wir alle denken an ihn und seine Familie. Herzlichen Glückwunsch an das medizinische Team», schreibt Prinz William auf Twitter. Und nach Angaben von Inter Mailands Geschäftsführer Beppe Marotta hat Eriksen wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland eine Nachricht an seine Club-Kollegen geschickt. «Es geht ihm sehr viel besser. Das Schöne ist, dass er eine Nachricht in unseren internen Inter-Chat geschickt hat. Er hat die Mannschaft beruhigt und gesagt, dass er bald zurück sein wird», sagte Marotta im italienischen TV Sender Sky Sport.