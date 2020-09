Bundesrat Ueli Maurer : «Haben Geld nicht für zweiten Lockdown»

Der Bundesrat diskutiert derzeit, ob die Qurantäne verkürzt werden kann. Für einen zweiten Lockdown fehlt der Schweiz das Geld, sagt Ueli Maurer.

«Wir diskutieren, wie schnell wir die Leute, die negativ sind, auch wenn sie in einem gefährdeten Gebiet waren, wieder in die Wirtschaft, an den Arbeitsplatz zurückschicken können», sagte Maurer. Es seien dringend sehr viele Tests nötig, um festzustellen, wer wirklich infiziert sei.

Nachbarländer diskutieren über Verkürzung

In der Schweiz müssen seit Anfang Juli alle Personen zehn Tage lang in Quarantäne, nachdem sie aus einem Staat oder Gebiet mit hohem Ansteckungsrisiko in die Schweiz eingereist sind. Mit der Massnahme will der Bundesrat die Einschleppung des Coronavirus eindämmen.