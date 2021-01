Impfstoff-Krise : «Haben glasklaren Vertrag» – Von der Leyen verstärkt Druck auf Astrazeneca

Noch heute könnte die Zulassung des Impfstoffen von Astrazeneca durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erfolgen. Das Problem: Der Hersteller kann seinen Vertrag mit der EU nicht einhalten.

Vertrag soll veröffentlicht werden

Der Vertrag soll nun nach Angaben der Kommissionschefin noch am Freitag veröffentlicht werden. Brüssel stehe dafür noch in Kontakt mit dem Unternehmen um zu sehen, welche «geschäftssensiblen» Vertragsteile eventuell geschwärzt werden müssen.

Der Impfstoff von Astrazeneca ist in der EU noch nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA könnte am Freitag dafür grünes Licht geben. Allerdings gibt es offenbar nicht genug Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen. Deshalb soll das Mittel bei einer Zulassung in Deutschland voraussichtlich nur an Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden.