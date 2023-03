Basler Fasnacht: Bummelsonntag hinterlässt Müllberg und Strassen voller Abfall

Am gestrigen, letzten Bummelsonntag hinterliessen Fasnächtler in Basel ein Schlachtfeld. Auf Facebook sorgt dieses Verhalten für scharfe Kritik und auch die Stadtreinigung ist nicht erfreut.

Darum gehts

«Da haben alle ihre Meinung über den Abfall am Rheinbord im Sommer und dann bist du auf dem Heimweg vom Bummelsonntag und siehst das», schreibt ein Fasnächtler auf Facebook. Dazu postet er Bilder des Rümelinsplatz und der Schneidergasse in Basel, die von Müll überflutet wurden. Entstanden ist dies durch Cliquen und Guggemussige, die an den sogenannten Bummelsonntagen durch die Stadt streifen, um ein letztes Mal gemeinsam zu musizieren.

Bereits unmittelbar nach den «drey scheenschte Dääg», sorgte ein Abschiedsritual einer Clique, bei dem eine Kiste mit Fasnachtsmaterial in den Rhein geworfen wird, für Fragezeichen . Ob es in Ordnung ist oder nicht, beim gemeinsamen Feiern im Rahmen von Fasnachts-Traditionen so viel Abfall zu hinterlassen, darüber entbrannte auch unter dem aktuellen Facebookpost eine Diskussion.

«Einmal im Jahr ist auch nicht gleich fünf Monate im Jahr», verteidigt ein User den Abfallhaufen. «In den warmen Monaten siehts jeden Tag so aus. Da muss man sich doch an einem Bummelsonntag nicht so aufregen», pflichtet ihm eine Frau bei. Ein weiterer User sucht die Erklärung in fehlenden Abfallkübeln. Die Müllpressen der Stadt wurden vergangene Woche politisch auch stark diskutiert. Andere empören sich hingegen über den verursachten Dreck. «Haben hier Säue Party gehabt? Schämt euch», schreibt ein Mann. «Eine Schande», kommentiert jemand Weiteres.

Bummelsonntag ist nicht Fasnacht

Für die Stadtreinigung Basel-Stadt ist klar: «An den Bummelsonntagen darf man das so nicht», sagt Leiter Dominik Egli auf Anfrage. Es sei bekannt, dass an der Fasnacht ein Ausnahmezustand herrscht. Dieser sei danach jedoch aufgehoben. «Der Bummelsonntag ist nicht Fasnacht und Abfall auf dem Boden ist ab dann entsprechend Littering, also verboten», so Egli weiter.

Schockiert über den Müllberg sei die Stadtreinigung jedoch nicht. «Es hatte gestern aussergewöhnlich viele Menschen. Entsprechend sah es so aus». Das sei auch im Sommer am Rhein der Fall. «Ich verstehe es einfach nicht, warum die Menschen nach dem gemeinsamen Grillen ihre Sachen nicht wieder mitnehmen können oder beim nächsten Abfalleimer entsorgen», sagt Egli.

Aktiv darauf aufmerksam machen sie die Leute jedoch nicht. «Ich glaube, jede Person weiss, dass man Abfall nicht auf den Boden schiesst», so Egli. Auch sei der Auftrag der Stadtreinigung klar: die Stadt sauber zu halten. Und diesen würden sie erfüllen, egal, wie der Abfall entstanden ist. «Auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass sich die Menschen an die Regeln halten», schliesst er.