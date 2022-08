182 von insgesamt 200 Nationalrätinnen und Nationalräte haben jedoch ein Smartvote-Profil. In unserer Liste können Sie schauen, wer in 27 ausgewählten Abstimmungen am nächsten bei seinen Wahlversprechen geblieben oder am weitesten davon abgewichen ist. Zwischen dem Musterknaben Andy Tschümperlin (SP) und der grünliberalen Umfaller-Königin Margrit Kessler gibt es eine grosse Bandbreite.