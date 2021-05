Sie trägt seinen Nachnamen - Haben Loredana und Mozzik noch einmal geheiratet?

1 / 10 Sind Loredana (25) und Mozzik (25) wieder verheiratet? Oder wurden die beiden Rap-Stars gar nie geschieden? Darüber spekulieren Fans aktuell. Screenshot Youtube/Loredana Auslöser ist dieses Foto ihres Impfausweises, das Loredana am Dienstag in ihrer Insta-Story gepostet hat. Darauf zu sehen ist, dass sie Mozziks Nachnamen Aliu trägt. Instagram/loredana Loredana und Mozzik trennten sich im Oktober 2019. Liebesgerüchte um die beiden, die mit Hana (2) eine gemeinsame Tochter haben, halten sich seither aber immer wieder hartnäckig. Instagram/loredana

Darum gehts In ihrer Insta-Story gibt Loredana (25) preis, dass sie offiziell den Nachnamen Aliu trägt.

Das ist nicht ihr Mädchenname, sondern der Nachname von Mozzik (25).

Die beiden Rap-Stars hatten einst jedoch die Scheidung eingereicht.

Erst kürzlich sorgte Loredana mit einem Foto eines Neugeborenen für Verwunderung.

In ihrer Instagram-Story teilt Loredana am Dienstag eine freudige Neuigkeit: Sie hat ihre Corona-Impfung erhalten. «Nach langem Warten wurde ich auch endlich gegen Covid geimpft! Danke!», so die 25-jährige Rapperin in ihrer Insta-Story.

Auf dem Foto, das Loredana dazu teilt, ist ihr Impfausweis zu sehen. Und beim Blick auf das Bild fällt sofort ein Detail auf: Loredana trägt auf dem offiziellen Dokument nicht ihren Mädchennamen Zefi, sondern den Nachnamen Aliu – sprich den Nachnamen von Mozzik. Die beiden waren bis Oktober 2019 ein Paar, danach reichte der 25-Jährige die Scheidung ein.

Fans spekulieren nun, was das zu bedeuten hat. Schliesslich überraschte Loredana erst vor Kurzem mit einem Foto aus dem Spital, auf dem ein Neugeborenes zu sehen ist. Bereits das heizte die Gerüchte um ein Liebescomeback mit Mozzik, die sich bekanntlich schon lange halten, an. Und nun also der Familienname Aliu.

Es bleibt spannend

Es könnte sein, dass die Scheidung am Ende nicht durchgezogen wurde. Mozzik gab Ende 2019 in einem Interview mit 20 Minuten zwar an, die Scheidung sei «jetzt auf dem Weg», aber ein Vollzug der Scheidung wurde nie öffentlich gemacht. Falls das Paar doch geschieden wurde, könnte es auch sein, dass Loredana den Namen Aliu einfach behalten hat.

Die romantischere Option, an die Medien und Fans aktuell jedoch viel lieber glauben möchten, ist eine erneute Hochzeit von Loredana und Mozzik. Zwar hat man davon nie etwas mitbekommen, doch da die beiden ihr privates Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit halten, würde es Fans nicht überraschen.

Das Liebescomeback und die angebliche Geburt eines zweiten gemeinsamen Kindes bleiben aktuell ein Rätsel. Fest steht allerdings: Auf musikalischer Ebene spannen Loredana und Mozzik bereits ganz offiziell wieder zusammen. Nur wenige Tage nach dem Baby-Foto aus dem Spital kündigten die beiden ein gemeinsames Album an.

