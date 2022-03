15 Punkte hinter dem FCZ – «Haben nichts mehr zu melden» – YB hakt den Meistertitel ab

Vergangene Saison führte YB die Super League nach 25 Spielen mit einem Vorsprung von satten 17 Punkten an, ein Jahr später haben die Berner zum gleichen Zeitpunkt einen Rückstand von 15 Zählern auf Leader FC Zürich. In den letzten vier Spielen gab es gegen allesamt Gegner aus der unteren Tabellenhälfte nur vier Punkte – der Meister steckt in der Krise!