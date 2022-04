Revanche gegen Winti – «Haben noch eine Rechnung offen» – Aarau lädt zum grossen Aufstiegs-Showdown

Das letzte Aufeinandertreffen: Winterthur schlug Aarau auf der Schützenwiese mit 4:2. Video: blue

Darum gehts In der Challenge League steigt der Spitzenkampf schlechthin.

Leader Aarau empfängt den Zweiten Winterthur im Brügglifeld.

Beide Traditionsclubs sind bereit und freuen sich auf ein Spektakel.

Aarau-Captain Shkelzen Gashi: «Wir haben eine Rechnung offen.»

0:0, 2:0 und 2:4 waren bisher die Resultate von Leader Aarau gegen Winterthur – je länger die Saison, desto mehr Tore. Heisst das, dass am Freitag im Brügglifeld (20.15 Uhr) nun noch mehr Goals fallen werden? Unwahrscheinlich. Auch wenn sich der FCA zuletzt einen 4:3-Schlagabtausch mit dem FC Wil lieferte – und Winti die statistisch beste Offensive der Liga stellt (55 Tore). Dennoch erwartet uns im wohl rappelvollen Aarauer Kult-Stadion ein Fussballfest.

Dafür spricht die Tabellensituation, in der Aarau die Liga mit einem Punkt Vorsprung auf den FCW anführt. Dafür spricht das Sechs-Tore-Spektakel am 11. März auf der Schützenwiese. Und dafür sprechen die Aarauer Revanchegelüste nach der 2:4-Niederlage. «Wir haben eine Rechnung offen», sagt Aarau-Captain Shkelzen Gashi (33). Sein Team sei über 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen. «Wir freuen uns riesig, es geht am Freitag für beide Teams um sehr wichtige drei Punkte», so der zweifache Super-League-Topscorer (2014 & 2015).

Kennen sich: Winti-Coach Alex Frei (l.) und Aaraus Stephan Keller. freshfocus

Keller will «Euphorie befeuern»

«In Winterthur hätte das Spiel auf beide Seiten fallen können», ist sich auch Aaraus Trainer Stephan Keller sicher. Aarau sei über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen. «Am Ende sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, weshalb am Ende aus Aarauer Sicht das falsche Resultat auf der Anzeigetafel stand», so der 42-Jährige. Keller weiter: «Mit einem ähnlichen Auftritt wie auf der Schützenwiese sollte am Freitag mehr drin liegen.» Die Euphorie in und um Aarau sei jetzt schon da, der Aarauer bzw. die Aarauerin ist aber gewohntermassen noch etwas skeptisch.

Für ihn ist klar: «Es liegt nun an uns, diese Euphorie am Freitag weiter zu befeuern.» Keller selbst wird am Freitag wegen einer Gelbsperre nicht an der Seitenlinie stehen. Assistent Norbert Fischer (43) übernimmt. Damit kommt es nicht zum erneuten, direkten Aufeinandertreffen mit Kellers ehemaligem Nati-Kollegen Alex Frei (42), der als Trainer von Winterthur amtet. «Alex ist ein geschätzter Kollege, wir gingen zusammen durch erfolgreiche Zeiten», so Keller. Auch Frei droht, am Freitag nicht am Spielfeldrand zu stehen. Er fehlte laut dem FC Winterthur die vergangenen Tage krankheitshalber.

Winterthur wieder mit Buess?

Mit dabei sein wird dafür Roman Buess. Der Challenge-League-Spieler des Jahres fehlte dem FC Winterthur seit der Winterpause verletzt, kam beim 2:1-Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy vergangenen Samstag zu einem ersten Kurzeinsatz. «Ich bin positiv, dass ich spielen kann», sagt der 29-Jährige gegenüber 20 Minuten. Auch Buess erwartet eine enge Kiste: «Das letzte Spiel war auf Messers Schneide, das wird erneut ähnlich sein.» Aarau hätte sicherlich Qualität, aber zuletzt auch Mühe bekundet. «Winterthur ist aber alles in allem die bessere Mannschaft», so der zehnfache Saisontorschütze.

Auch wenn laut Buess Winterthur mit Abstand die beste Atmosphäre in der Challenge League habe, erwarte auch er auf dem Brügglifeld einen Knaller. «Die Liga ist zurzeit unglaublich spannend», so der Baselbieter. Für die Super League wäre das FCW-Team jetzt schon bereit. Das sagt auch Stephan Keller von seinem FC Aarau. Einer der beiden Clubs kann am Freitag einen wichtigen Schritt in Richtung direkter Aufstieg machen. Schätzungsweise um die 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden den Showdown live mitverfolgen. Ob erneut viele Tore oder nicht: Es wird ein Spektakel werden.

Übrigens: Depot-Becher werden normalerweise auch im Brügglifeld geworfen – wie auch in Winterthur für einen guten Zweck. In Aarau gibts aber schon seit geraumer Zeit Fangnetze, um die Linienrichter und andere Akteure zu schützen. Diese werden nach der Becherwurf-Geschichte beim letzten Aufeinandertreffen nun auch auf der «Schützi» montiert. Am Freitag kann es also vollumfänglich um Fussball gehen.