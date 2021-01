Am 6. Januar überrannten Trump-Anhänger die Polizei und stürmten das Capitol. Dabei sollen …

Ali Alexander aus Arizona ist nicht nur einer der Capitol-Stürmer von letzter Woche, er ist auch ein Organisator der «Stop the Steal»-Bewegung, die Joe Biden als illegitimen und Donald Trump als den tatsächlich gewählten US-Präsidenten sieht.

In einem Youtube-Video (unten) sagt Alexander jetzt ganz öffentlich: «Ich habe mir die Aktion vom 6. Januar ausgedacht – als ich mit den Abgeordneten Paul Gosar, Andy Biggs und Mo Brooks redete.» Die drei genannten Politiker sind alles Republikaner.

«Der Tag, um in Ärsche zu treten»

Mit der Aktion habe «Eigendynamik und Druck» aufgebaut werden und «die Haltung der Abgeordneten geändert» werden sollen – «dann, wenn sie «den Massen von Demonstranten gegenüberstehen», so Alexander, der mit dem gewaltsamen Eindringen ins Capitolgebäude nichts zu tun haben will.

Die drei beschuldigten Republikaner weisen das weit von sich: Keiner von ihnen habe mit dem Überfall etwas zu tun. Mo Brooks, Abgeordneter aus Alabama, muss sich aber zumindest den Vorwurf gefallen lassen, dass er an jenem Tag von gleichen Bühne wie später Trump der Menge Sachen zurief wie: «Heute ist der Tag, an dem amerikanische Patrioten beginnen, Namen aufzuschreiben und in Ärsche zu treten».