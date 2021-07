Kurz vor Geburt ihres Babys - Haben sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht getrennt?

Darauf ist zu sehen, wie Jimi Blue unter Wasser ihren Babybauch küsst. «Der siebte Monat hat begonnen. Ich liebe sie jetzt schon so sehr und kann es kaum erwarten, sie zu sehen», schreibt Yeliz in der Caption des zwei Wochen alten Posts.

In ihrer Insta-Story teilte sie zudem ein verdächtiges Zitat von Rapper Drake, das lautet: «Traurig, dass man erst am Ende merkt, wie hinterhältig Menschen sind.» Ebenfalls auffällig: Sie folgt dem Vater ihres Kindes auf Instagram nicht mehr. Anders sieht es auf Jimi Blues Profil aus: Dort sind noch immer Fotos von ihm und Yeliz zu finden, ausserdem folgt ihr der Schauspieler und Sänger noch immer. Jedoch hat auch er einige Pärchen-Fotos gelöscht. Beide haben sich noch nicht öffentlich zu den Trennungsgerüchten geäussert.

Baby wird Ochsenknecht heissen

Erst vor zwei Wochen hat Yeliz auf Instagram verraten, dass ihre kleine Tochter nicht ihren türkischen Nachnamen tragen wird. «Ich möchte nicht, dass sie den Namen Koc bekommt», so die Influencerin während einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram und erklärte auch gleich, weshalb: «Ich sehe ja an mir, dass mich Leute damit mobben wollen. Mich verletzt es nicht, weil ich erwachsen bin, aber Kinder nehmen sowas anders auf.»

In Anspielung auf Oliver Pocher (43) meint sie zudem: «Es reicht, dass ein erwachsener Mann, der selber Kinder hat, es geschafft hat, dass ich nicht möchte, dass die Kleine so heisst …» Der Comedian und seine Ehefrau Amira Pocher (28) hatten in der Vergangenheit immer wieder auf grenzwertige Art und Weise gegen Yeliz geschossen. So meinte Amira einst in ihrem Podcast «Die Pochers hier!»: «Yeliz Kotz, weil ihr Charakter zum Kotzen ist».