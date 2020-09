Kräftiges Gelb, knalliges Pink, zwei Zentimeter Flügelspannweite: Was von Weitem wie eine Süssigkeit aussieht, ist in Wirklichkeit ein kleiner Nachtfalter. «Das ist einer meiner Exoten», sagt Cornelia Bähni. Die 44-Jährige züchtet in ihrer Freizeit Schmetterlinge und Falter. Und zwar nicht wenige: Rund 25 Arten mit bis zu 100 Exemplaren beherbergt Bähni bei sich zu Hause. Gut fünf Stunden am Tag verbringt sie damit, ihre Lieblinge zu versorgen.

Der gelb-pinke Dryocampa rubicunda gehört dabei zu den auffälligsten Falter ihrer Zucht. «Normalerweise ziehe ich die Raupen auf und lasse die geschlüpften Schmetterlinge und Falter wieder zurück in die Natur», erzählt Bähni. Beim Dryocampa, auch «Rosy maple moth» genannt, sei das nicht möglich: «Diese Art kommt aus Nordamerika und darf bei uns nicht ausgesetzt werden.» Dafür dürfen die Exoten in Bähnis Wintergarten herumfliegen.

Flügelspannweite von bis zu 13 Zentimetern

Der Honigräuber

Die Züchterin findet Totenkopfschwärmer besonders faszinierend: «Sie ernähren sich hauptsächlich von Honig in Bienenstöcken. Um an die Waben zu kommen, können sie ihren Geruch so verändern, dass die Bienen denken, es handle sich um einen von ihnen.» In den meisten Fällen werden sie so von den Wächter-Bienen und Arbeiterinnen nicht erkannt und können sich am süssen Honig den Bauch vollschlagen. «Ausserdem können die Totenkopfschwärmer ein pfeifendes Geräusch von sich geben, wenn sie sich bedroht fühlen», sagt Bähni.