«So etwas habe ich noch nie von einem Präsidenten gehört». Der legendäre US-Journalist Bob Woodward hat in den 70er-Jahren den Watergate-Skandal aufgedeckt und in seiner Karriere zahlreiche Präsidenten interviewt. Doch wie sich Donald Trump in den gemeinsamen Interviews über sein Verhältnis zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un äusserte, schockierte selbst ihn, wie er gegenüber «CNN» sagt.