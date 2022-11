Jetzt spricht ein ehemaliger Insasse von Brian

1 / 7 Im Juni tauchten auf Social Media Videos auf, die Brian in einer Zelle zeigen. Kurz darauf wurde der Kanal aus unbekannten Gründen gelöscht. Privat Sreenshot Video Wie das Zürcher Obergericht am Dienstag mitteilte, wird Brian in den nächsten Tagen aus der Haft entlassen. SRF Screenshot Brian wurde im Januar von der JVA Pöschwies in ein Zürcher Untersuchungsgefängnis verlegt. SRF Screenshot

Darum gehts Schon in Kinderjahren wurde Brian aktenkundig. Zuletzt sass er über fünf Jahre ununterbrochen in Haft.

Ein ehemaliger Mitinsasse erzählt, wie er den heute 27-Jährigen im Gefängnis erlebt habt.

Rund einen Monat sass Y.M.* in U-Haft im Gefängnis Zürich. «Ich habe Brian oft beim Hofgang gesehen», erzählt er gegenüber 20 Minuten. Das erste Mal habe er Brian getroffen, als er gerade den Hof wischte und der bekannteste Häftling der Schweiz an ihm vorbei joggte. «Er grüsste mich freundlich und erkundigte sich, wieso ich in U-Haft sei», sagt M.

Später hätten die beiden bei den gemeinsamen Hofgängen viel zusammen gelacht. Brian habe er dabei immer als respektvoll, bodenständig und aufgestellt erlebt. M. ist überzeugt, dass Brian seine Rückkehr ins normale Leben meistern werde. «Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute. Er wird es sicher schaffen und nicht rückfällig werden.»

«Einmal Knast, immer Knast ist Blödsinn»

Gemäss Rechtsanwalt Valentin Landmann ist die Wiedereingliederung nach so einer langen Haft unter extremen Bedingungen ein sehr schwieriges Thema. Brian brauche jetzt vor allem Leute, die ihm Verständnis entgegenbringen und ihn nicht als Zeitbombe sehen. Wichtig seien Familie und Freunde, die ihm helfen können. Laut Landmann finden viele Strafentlassene wieder zurück ins normale Leben. «Einmal Knast, immer Knast ist Blödsinn», sagt Landmann.

«Nur eine Minderheit von Personen wird nach der Entlassung wieder rückfällig», sagt auch Fabienne Ayer, Sprecherin beim Schweizerischen Kompetenzzentrum für den Justizvollzug. In der Regel verlaufen Wiedereingliederungsprozesse in der Schweiz erfolgreich.

Entlassung wird vorbereitet Gemäss dem Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kanton Zürich muss bei der Entlassung zwischen einer Entlassung aus Sicherheits- oder Untersuchungshaft und einer Entlassung nach einer Freiheitsstrafe/Massnahme unterschieden werden. «Bei einer Entlassung nach einer absolvierten Freiheitsstrafe kann die Entlassung auf Bewährung ausgesprochen und mit verschiedenen Auflagen verbunden sein», erklärt Sprecherin Rebecca de Silva. In diesen Fällen sei der Entlassungstermin bekannt und die Entlassung könne entsprechend vorbereitet werden. Eine Entlassung aus der Sicherheits- oder Untersuchungshaft geschehe oft kurzfristig. Entsprechend kurz sei die Zeit für Vorbereitungen. Sobald eine Person ohne Auflagen entlassen wird, habe JuWe keinen Auftrag und auch keine rechtliche Grundlage mehr für eine weitere Betreuung. Gemäss de Silva gibt es in jedem Gefängnis einen Sozialdienst, der gemeinsam mit der inhaftierten Person die Entlassung vorbereitet. «Sollte kein Netzwerk von Angehörigen oder Familie vorhanden sein, ist man bemüht, eine Unterkunft sowie geeignete Anlaufstellen zu vermitteln oder andere Unterstützungsmassahmen zu ergreifen», so de Silva.

Thema Ausbildung bei jungen Menschen zentral

Idealerweise beginne die Vorbereitung der Entlassung bereits kurz nach dem Eintritt ins Gefängnis. «Mitarbeitende der Institution schauen mit der betroffenen Person, wo sie nach der Entlassung arbeiten und wohnen kann, denn eventuell verliert diese ja durch den Gefängnisaufenthalt Job und Wohnung», so Ayer. Gerade bei jungen Menschen sei das Thema der Ausbildung zentral.

Zudem motiviere und unterstütze man die inhaftierte Person, auch im Gefängnis prosoziale Kontakte aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. «Unter prosozial versteht man Beziehungen, die der Person helfen können, im späteren Leben straffrei zu bleiben. Also vielleicht eher das familiäre Umfeld als die frühere Clique, mit der Delikte begangen wurden», so Ayer. Zur Pflege solcher Kontakte gebe es die Möglichkeit von Brief und Telefon oder spezielle Besuchszeiten in der Institution.

Überhaft droht

Brian (27) beschäftigt die Justiz seit mehr als zehn Jahren. Sein erstes schweres Gewaltdelikt beging er als 15-Jähriger, als er einem 18-Jährigen ein Messer in den Rücken stach. Zuletzt sass er über fünf Jahre ununterbrochen in U-Haft respektive Sicherheitshaft, mehr als drei davon in Isolationshaft.

Weil nun Überhaft droht, kommt Brian frei. Wie das Zürcher Obergericht am Dienstag mitteilte, ist die Haftdauer inzwischen in grosse zeitliche Nähe der konkret zu erwartenden Dauer der Freiheitsstrafe gerückt, während das Berufungsverfahren noch längere Zeit beanspruchen könnte.

Die Sicherheitshaft ist gesetzlich streng geregelt. Sie muss unter anderem verhältnismässig sein und darf nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Der Entscheid ist nicht rechtskräftig.

*Name der Redaktion bekannt