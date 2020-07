Suchaktion in Henau SG

«Haben von den Vermissten kein Lebenszeichen mehr»

In Henau werden zwei Personen vermisst. Wie die Polizei mitteilt, stürzten die beiden einen Wasserfall hinab und konnten sich dort nicht mehr befreien.

Bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau im Kanton St. Gallen sind am Sonntag kurz vor 19 Uhr zwei Personen in einen Wasserfall geraten. Sie konnten durch die Rettungskräfte noch nicht geborgen werden. Der Einsatz dauerte am späten Abend weiter an.