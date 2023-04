Jupiter: Raumsonde Juice startet ihre Reise

Ein Höhepunkt wird 2034 erwartet, wenn die Sonde in den grössten Mond unseres Sonnensystems eintritt.

Gibt es ausserhalb der Erde weiteres Leben – vielleicht sogar in unserem eigenen Sonnensystem? Am Donnerstag soll sich die europäische Sonde Juice auf eine lange Forschungsreise zum Jupiter begeben, um nach einer Antwort auf diese und andere Fragen zu suchen. Acht Jahre wird die Sonde zum grössten Planeten unseres Sonnensystems unterwegs sein – und dort vor allem seine Eismonde aus der Nähe ins Visier nehmen.

Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), die Vorzeigemission der Europäischen Raumfahrtbehörde, soll vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus mit einer Ariane-5-Rakete starten. Die über sechs Tonnen schwere, von Airbus entwickelte Sonde mit ihren zehn wissenschaftlichen Instrumenten wird zunächst auf eine Höhe von 1500 Kilometern katapultiert, bevor sie in eine Umlaufbahn gebracht wird, wie Arianespace-Projektmanagerin Véronique Loisel erläuterte.

Komplizierte Manöver

Zunächst fliegt Juice nochmals an Mond und Erde vorbei, dann an der Venus und noch zweimal zurück Richtung Erde. Erst dann soll der Schwung reichen, um 2031 den Jupiter und seine Eismonde zu erreichen, die Galileo Galilei bereits vor 400 Jahren entdeckt hatte.

Am Jupiter angekommen, wird Juice in dessen Umlaufbahn einschwenken. Von dort aus wird die Sonde den Riesenplaneten, dessen Mond Io – den vulkanisch aktivsten Himmelskörper in unserem Sonnensystem – sowie die drei Eismonde Europa, Ganymed und Kallisto untersuchen.