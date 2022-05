Nur Startplatz 3 in Miami : «Habs verkackt» – Weltmeister Verstappen ärgert sich nach Qualifying

Max Verstappen mischte im Qualifying zum Grossen Preis von Miami am Samstag um die Pole Position mit. Am Ende schaute aber nur Rang drei heraus.

Pool via REUTERS

Die Pole ging an WM-Leader Charles Leclerc (Ferrari).

Frust nach der Quali: Max Verstappen wird am Sonntag nur von Rang 3 aus starten.

Dabei war der Monegasse im letzten Versuch mit 1:28,796 zur zwölften Pole Position seiner Karriere gefahren. Verstappen konnte in der Entscheidung nicht mehr mitkämpfen. Der Niederländer patzte, brach seinen letzten schnellen Versuch früh ab.

Herbe Enttäuschung

Deshalb war der Ärger beim Weltmeister gross, wie Verstappens erste Reaktion am Boxenfunk zeigte. «Ich habs verkackt», sagte der 24-Jährige in einem Funkspruch, während er zurück an die Box fuhr.