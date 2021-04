In St. Gallen lieferten sich am Freitagabend Jugendliche Scharmützel mit Polizisten.

Während sich in der Stadt St. Gallen nach 1 Uhr die Krawalle gelegt haben und allmählich Ruhe eingekehrt ist, wird das Ereignis in den Sozialen Medien seither intensiv kommentiert . Etliche Videos haben den Weg ins Netz gefunden – vor allem auf Tiktok. Userinnen und User aus der ganzen Schweiz kommentieren dort die Szenen der vergangenen Nacht. Die meisten zeigen Unverständnis für die Ausschreitungen.

«Gross Sachen von Fremden demolieren und auf Polizisten werfen, danach rumheulen, wenn es Konsequenzen gibt», «Ihr hattet Glück, dass unsere Polizei nicht wie in den USA ist» oder «Bei so einem Kindergarten muss man ja Gummischrot benutzen. Wegen Leuten wie euch schäme ich mich mittlerweile dafür, dass ich in der Schweiz lebe», sind nur einige der Kommentare unter den Videos. Nicht wenige Posts zielen klar unter der Gürtellinie – manche wünschen den Teilnehmenden gar den Tod. «Die Kommentare hier sind fast so schlimm, wie das, was gestern Nacht passiert ist», schreibt ein Tiktokerin.