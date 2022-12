Schweizer WM-Gegner: Serbien-Trainer Dragan Stojkovic kontert Kritiker

Am Donnerstagabend absolvierten die Serben in Doha ihr Abschlusstraining.

«Haben sie gedacht, wir marschieren in den Final?»

Trainer Stojkovic findet für die kritischen Stimmen aber kein Gehör. «Ich lese keine Zeitungen», sagte der 57-Jährige an der Pressekonferenz am Donnerstag. «Was geschrieben wurde, interessiert mich wenig.» Er wisse nicht, was die Leute von seiner Mannschaft erwartet hätten. «Haben sie gedacht, wir gewinnen gegen Brasilien, gegen Kamerun, gegen die Schweiz und marschieren in den Final?», fragte Stojkovic in die Journalisten-Runde. Er verstehe die Hysterie und die Beleidigungen aus Serbien wirklich nicht. «Ich für meinen Teil kann sehr gut schlafen», so der Trainer.