MLS: Lionel Messi überrascht Ex-GC-Spieler Leonardo Campana im Miami-Teamchat

Darum gehts Seit ein paar Wochen dreht sich in Miami alles um Superstar Lionel Messi.

Der Hype machte selbst vor seinen neuen Teamkollegen nicht Halt.

Allen voran Ex-GC-Stürmer Leonardo Campana, der so auf witzige Art mit Messi in Kontakt kam.

«Seit die beiden hier sind, hat sich die Stimmung geändert», schwärmte Mitspieler DeAndre Yedlin jüngst über seine beiden neuen Mitspieler und Barça-Stars Lionel Messi und Sergio Busquets. Beide spielten beim 4:0 über Atalanta gross auf. Weltmeister Messi erzielte einen Doppelpack und legt ein weiteres Tor vor. Somit hat der siebenfache Weltfussballer nach seinem Prachtsfreistoss im ersten Match in nur zwei Pflichtspielen für Miami bereits vier Scorerpunkte gesammelt.

Der Messi-Hype startete allerdings bereits vor dem ersten Auftritt des 36-Jährigen – und machte auch vor seinen neuen Teamkollegen nicht Halt. So wollte Leonardo Campana, ecuadorianischer Nationalspieler und in der Saison 2021/22 noch bei GC unter Vertrag, unbedingt Tickets für Messis offizielle Vorstellung im Stadion des Vereins organisieren. Wie Yedlin vor ein paar Tagen in einer Medienrunde aus dem Nähkästchen plauderte, habe Campana deshalb kurzerhand in der Whatsapp-Gruppe des Miami-Teams nach Karten gefragt.

«Wie viele brauchst du denn?»

Was der 23-Jährige nicht wusste, war, dass Messi selbst zu diesem Zeitpunkt bereits in den Chat aufgenommen worden war. «Wie viele brauchst du denn?», reagierte der Superstar schelmisch und sorgte gleichsam für einen denkwürdigen ersten Beitrag in der Gruppe. Yedlin schwärmt: «Es ist ein gutes Beispiel für wie bescheiden und grosszügig Messi als Teammitglied ist.» Und speziell Campana dürfte die digitale Konversation wohl nicht so schnell vergessen.

Allgemein kommt man im Umfeld des Clubs gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. So sollen die Spieler bei Messis erstem Training für den neuen Teamkollegen Spalier gestanden sein. Dieser belohnte sie etwa mit einem Satz der berühmten «Beats by Dre»-Kopfhörern im Design des Vereins nach seinem ersten Spiel oder mit einer Sonderheinheit, die er laut verschiedenen Medienberichten gemeinsam mit Busquets für junge Spieler abgehalten haben soll. «Er war bisher grossartig, zeigt eine tolle Einstellung, ist positiv und spricht mit allen», bezeugt Yedlin. Und: «Er will wirklich mit uns arbeiten.»

Nun stellt sich die Frage: Können Messi und die weiteren hochkarätigen Neuzugänge wie Busquets oder Jordi Alba auch in der Liga den Erfolg zurückbringen? Inter Miami hat in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) seit elf Spielen nicht mehr gewonnen und liegt in der Eastern Conference derzeit auf dem letzten Platz. Die beiden Auftritte Messis im Leagues Cup lassen in Fort Lauderdale allerdings grosse Erwartungen aufkommen.

