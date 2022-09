Niederlande-GP : «Habt mich vera*****» – Hamilton entschuldigt sich für Ausraster

Ein missglückter Taktikentscheid von Mercedes kostet Lewis Hamilton in Zandvoort ein Top-Ergebnis. Für sein anschliessendes Gefluche über Funk entschuldigt er sich nun.

«Das war der grösste Sch****!» – Hamilton eskaliert am Funk.

Während Mercedes Teamkollege George Russell kurz vor Schluss in die Box holte, musste der siebenfache Weltmeister draussen bleiben.

Lewis Hamilton hat sich bei seinem Mercedes-Team für den Ausraster über den Teamfunk beim Formel-1-Rennen der Niederlande entschuldigt. «Ich entschuldige mich beim Team, ich weiss nicht einmal mehr, was ich gesagt habe», meinte der Rekordweltmeister nach dem packenden Rennen am Sonntag in Zandvoort. «Es war, als hätte ich für eine Sekunde den Verstand verloren. Sie wissen aber, dass es nur viel Leidenschaft ist.»