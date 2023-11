Hachiko: Der vielleicht treueste Hund der Welt wird 100 Jahre alt

1 / 4 Hachiko, der vielleicht treueste Hund der Welt, würde in diesem Jahr 100 Jahre alt werden. imago images/UIG In Japan wird der Hund auch heute noch verehrt – zu seinen Lebzeiten widmete man ihm schon diese Bronze-Statue. IMAGO/Kyodo News Die Geschichte seiner Treue wurde mehrfach verfilmt. Zuletzt im Jahr 2009, mit Richard Gere in der Hauptrolle. IMAGO/Everett Collection

Darum gehts Der treueste Hund der Welt, Hachiko, wäre heute 100 Jahre alt.

Der Vierbeiner der Rasse Akita wartete noch Jahre nach dem Tod seines Herrchens auf ihn.

Hachiko hat in Japan Kultstatus – der Hund wird auch heute noch verehrt.

Diese Geschichte geht ans Herz, ist todtraurig und schön zugleich. Sie zeigt auf, welche bedingungslose Loyalität so mancher Hund seinem Herrchen entgegenbringt – und das noch über den Tod hinaus. Die Rede ist vom Akita-Hund Hachiko, der im November 1923 in Japan geboren wurde. Er sollte sich wenige Jahre später zu einer wahren Berühmtheit entwickeln – weil er noch dann auf seinen Besitzer wartete, als dieser schon lange Zeit verstorben war.

Hachiko kam im Januar 1924, nur wenige Monate nach seiner Geburt, zu seinem neuen Herrchen, Professor Hidesaburo Ueno, nach Shibuya, Tokio. Er stammte von einem Züchter für Akita-Hunde, einer japanischen Rasse, die für ihre Treue und Loyalität bekannt ist. Schnell entwickelte sich ein Ritual zwischen Hachiko und dem Professor: Jeden Tag brachte der Hund ihn zum Bahnhof von Shibuya, um ihn anschliessend nach seinem Arbeitstag an der Kaiserlichen Universität Tokio wieder am Bahnhof abzuholen – bis zum verhängnisvollen 21. Mai 1925.

Plötzlich kehrt Professor Ueno nicht mehr zurück

Denn am besagten Tag erlitt Professor Ueno während einer Vorlesung eine Hirnblutung, Hachiko wartete vergeblich auf sein Herrchen – und dies noch für viele weitere Jahre. Denn anstatt das Warten irgendwann aufzugeben, kehrte Hachiko täglich zum Bahnhof von Shibuya zurück: in der Hoffnung, dass sein Herrchen doch noch zu ihm kommt. Und das, obwohl sich mittlerweile Uenos ehemaliger Gärtner, der in der Nähe des Bahnhofs wohnte, seiner angenommen hatte. Von Uenos Verwandten war Hachiko bereits nach kurzer Zeit ausgerissen.

Hachiko liess sich auch nicht von den Menschen am Bahnhof von Shibuya vertreiben, die ihn als Störenfried empfanden und durch verschiedene Gemeinheiten versuchten, ihn loszuwerden: Manche Passagiere überschütteten ihn mit Wasser, Jugendliche traten und jagten ihn, besprühten sein Fell mit Farbe. Irgendwann im Jahr 1928 hatte ein neuer Bahnhofsvorsteher schliesslich Erbarmen mit dem Tier und richtete ihm einen Ruheplatz am Bahnhof ein. Danach sollte es noch ganze vier Jahre dauern, bis Hachiko sogar nationale Berühmtheit erlangte und er sich vom geschassten Hund zur japanischen Ikone entwickelte.

Hachiko wird berühmt

Denn ein ehemaliger Student Professor Uenos erkannte Hachiko zufällig auf der Strasse – und fand heraus, dass er zu den damals lediglich 30 reinrassigen Akita-Hunden in Japan gehörte. 1932 veröffentlichte er mehrere Artikel über den treuen Vierbeiner – durch einen von ihnen, «Die Geschichte des traurigen alten Hundes», erreichte Hachiko von jetzt auf gleich nationale Berühmtheit. Auf einmal war der treue, aber herrenlose Hund nicht mehr nur geduldet, sondern in ganz Japan verehrt: Menschen brachten ihm Essen und wollten ihn streicheln, manche kamen dafür von weit her.

Hachiko entwickelte sich zum Kult-Hund: Geschäfte verkauften Merchandising-Produkte von ihm, im Jahr 1934 wurde sogar Geld für die Anfertigung einer Bronze-Statue des Hundes gesammelt, die dann am 21. April eingeweiht wurde. Am 8. März starb der Akita-Hund im Alter von elf Jahren, vermutlich an Krebs und einer Wurm-Infektion – das fanden Forschende im Jahr 2011 heraus, als sie seine aufbewahrten Organe untersuchten. Hachikos Körper wurde nach seinem Tod präpariert – und befindet sich heute im Nationalmuseum der Naturwissenschaften im Tokioter Bezirk Ueno. Seine traurig-schöne Geschichte wurde 2009 sogar verfilmt – mit Richard Gere in der Hauptrolle.

