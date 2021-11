Internationale Aktion gegen Cybercrime – Hacker aus dem Baselbiet soll Firmen auf der halben Welt angegriffen haben

Diese Personen werden «dringend verdächtigt», an Ransomware-Attacken gegen mehr als 1800 Personen oder Institutionen in 71 Ländern beteiligt gewesen zu sein.

Im Rahmen einer internationalen Aktion wurde Ende Oktober eine Person in Binningen BL festgenommen. Vergangenen Monat fand in der Ukraine und in der Schweiz unter anderem in Zusammenarbeit mit der Baselbieter Polizei, dem Bundesamt für Polizei Fedpol und dem europäischen Polizeiamt Europol eine international koordinierte Aktion gegen zwölf Personen in der Ukraine und der Schweiz statt. Dies teilte die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.