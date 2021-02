Hacker aus Nordkorea sollen versucht haben, das Pharma-Unternehmen Pfizer zu hacken. Dies berichtet der südkoreanische Geheimdienst. Ziel des Angriffs sollen Informationen über den Corona-Impfstoff gewesen sein. Ausserdem sollen die Hacker versucht haben, an Informationen über Behandlungsmethoden der Erkrankung zu gelangen.

Laut BBC ist es zum gegebenen Zeitpunkt unklar, ob es den Hackern überhaupt gelungen ist, an Informationen zu kommen oder ob der Angriff frühzeitig abgewehrt werden konnte. Pfizer hat sich dazu noch nicht öffentlich geäussert.

Frühere Hacker-Angriffe

Laut offiziellen Angaben aus Nordkorea hat das Land bis anhin keinen einzigen Fall an Covid-19-Erkrankungen zu verzeichnen. Dennoch hat das Land Impfstoff bestellt und erwartet in den nächsten Wochen eine Lieferung von AstraZeneca-Oxford mit rund zwei Millionen Dosen. Nordkorea hatte seine Grenzen bereits im Januar letzten Jahres geschlossen, sobald das Coronavirus sich in China ausgebreitet hatte.