Deutschland/USA: Ermittler zerschlagen grosses Hacker-Netzwerk

Deutschland und USA : Hacker begehen 1500 schwere Angriffe – Ermittler zerschlagen Netzwerk «Hive»

Eine Hackergruppe hat in 18 Monaten mehr als 1500 schwere Cyberangriffe ausgeführt.

Ermittlern aus Deutschland und den USA ist ein grosser Schlag gegen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern gelungen. Die Hacker-Gruppe soll in den vergangenen anderthalb Jahren weltweit für mehr als 1500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen und Organisationen verantwortlich gewesen sein, wie das US-Justizministerium und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mitteilten. Der verursachte Schaden bei den betroffenen Unternehmen und öffentlichen Institutionen soll nach Schätzungen der Ermittler «in die Milliarden gehen».