Mit Video dokumentiert - Hacker dringen ins System von Ruag ein

Ruag bereits 2016 Opfer von Hackern

Es ist nicht die erste Cyber-Attacke auf den Schweizer Rüstungskonzern. Bereits 2016 war es mutmasslich russischen Eindringlingen gelungen, an sensible Daten der Ruag, namentlich zur Schweizer Elitetruppe AAD 10, zu gelangen. Ein IT-Experte kritisierte die Ruag damals scharf: «Wenn man weiss, dass man so brisante Daten hat, darf man sich nicht so einfach übertölpeln lassen. Der Angriff basiert auf einer Technologie, die man schon eine Weile kennt. Man hätte Zeit gehabt, geeignete Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen. Dass man es nicht getan hat, ist fast schon galoppierende Dummheit. Der Schaden für die Ruag, das VBS, ja die ganze Rüstungsindustrie, ist gigantisch.»