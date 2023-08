Kantonspolizei Bern: Hacker erbeuten sensible Daten

Die Cyberkriminellen sind in den Besitz von persönlichen Daten von Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei Bern gelangt.

Unbekannte sind in den Besitz von Vornamen, Namen und Telefonnummern von Mitarbeitenden der Kapo Bern gekommen.

Cyberkriminellen ist es offenbar gelungen, sensible Daten der gesamten Kantonspolizei Bern zu entwenden. Das sei umso erstaunlicher, da die Smartphones der rund 2800 Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei Bern mit einer App ausgerüstet sind, die eigentlich vor solchen Attacken schützen sollte, wie SRF in der Sendung «10 vor 10» berichtete. In der besagten App Mobileron sei jedoch während einer unbekannten Zeit eine Lücke geklafft.



Gegenüber SRF bestätigt eine Kapo-Sprecherin, dass es zu einem Datenabfluss gekommen ist. Bei den Daten handelt es sich um Vornamen, Namen und Telefonnummern der Mitarbeitenden. Laut der Kantonspolizei Bern bestehe deshalb die Gefahr gezielter Angriffe auf die betroffenen Beamtinnen und Beamten. Sie hat eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet.