Cyberattacke auf IKRK : Hacker erbeuten über 500’000 sensible Personendaten des IKRK

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Sitz in Genf ist Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden. Wer dahinter steckt, ist noch unklar.

Das IKRK macht sich Sorgen, das vertrauliche Daten an die Öffentlichkeit gelangen könnten: Der Hauptsitz des IKRK in Genf. (29. September 2021)

Unbekannte hätten die Daten von mehr als 515’000 besonders schutzbedürftigen Menschen erbeutet, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreut (IKRK) am Mittwoch an seinem Sitz in Genf mit. Darunter seien «Menschen, die aufgrund von Konflikten, Migration und Katastrophen von ihren Familien getrennt wurden, vermisste Personen und deren Familien sowie Menschen in Haft». Der Angriff sei «diese Woche» entdeckt worden, wer dahinter stecke, sei unklar.